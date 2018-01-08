В Тернопольской области грузовик выехал на тротуар и задавил ребенка

В городе Чортков Тернопольской области грузовик на тротуаре насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 1 августа.

Отмечается, что водитель грузовика Mitsubishi Canter выехал на тротуар на улице Шевченко, когда по нему шли женщина с восьмилетней дочерью. В результате обе попали под машину, а девочка получила смертельные травмы и умерла еще до приезда врачей. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Сведения о ДТП внесены в реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения (ст.286 ч.2 УК Украины). Водителя направили в медучреждение, чтобы проверить его на алкогольное опьянение. Решается вопрос о его задержании.

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Накануне в Харькове легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил насмерть 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. За рулем машины была 50-летняя женщина.

А 24 июля на пешеходном переходе в районе бульвара Леси Украинки в Киеве водитель Hummer насмерть сбил девочку. После наезда водитель авто Кирилл Островский скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

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Источник: korrespondent.net