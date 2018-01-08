В городе Измаил Одесской области полицейские задержали адвоката, который требовал 380 тысяч долларов у своего клиента. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 1 августа.

"За помощью к правоохранителям обратился измаильчанин, который рассказал, что во время процесса по разводу и разделу имущества ему позвонил неизвестный мужчина, представился адвокатом и предложил свои услуги, пообещав решить дело в его пользу. Свои услуги адвокат оценил в 380 тысяч долларов", – говорится в собщении.

Мужчины заключили устную договоренность о сотрудничестве, и пострадавший в качестве первоначального взноса уплатил партнеру 20 тысяч долларов. Позже супруги отказались от развода, о чем мужчина сообщил адвокату. Однако тот продолжал звонить потерпевшему и требовать заплатить ему всю сумму, оговоренную ранее.

"Когда потерпевший отказался платить, злоумышленник стал угрожать ему физической расправой со стороны лиц, авторитетных в преступном мире", – рассказали в полиции.

Адвоката задержали в момент передачи ему еще 30 тысяч долларов. По данному факту возмуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области адвокат вымогал 380 тысяч долларов

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Напомним, руководство Черновцыводоканала уличили в миллионных взятках.

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Источник: korrespondent.net