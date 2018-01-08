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01. 08. 2018

В четырех областях Украины зафиксированы пять случаев АЧС

В Украине зарегистрировали очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) – в Одесской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в среду, 1 августа.

Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных регионах, с 27 по 31 июля на территории этих областей зарегистрировано пять случаев заболевания АЧС – два среди диких свиней, три – среди животных в домашних хозяйствах.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя болезни.

Напомним, за январь-июнь 2018 года в Украине было зафиксировано 78 случаев африканской чумы свиней. Из них 42 зарегистрировано среди домашних свиней.

Ранее под Измаилом в Одесской области уничтожили больше трех тысяч свиней из-за АЧС. При этом карантинные посты в границах города сняты.

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Источник: korrespondent.net

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