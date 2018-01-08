Зачем Украина меняет аналоговое ТВ на цифровое

Украина начала отказываться от аналогового телевидения и переходить на цифровое. 1 августа Киев и Кировоградская область перешли на цифровое вещание. Вся Украина откажется от аналога 31 августа.

Цифровое телевидение обеспечит лучший звук и изображение, а также очистит частоты для других направлений, например 4G. Также отказ от аналогового вещания является обязательством Украины перед западными партнерами. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Украина меняет аналог на цифру

Киев и Кировоградская область стали первыми, кто в Украин перешел на цифровое телевидение. С 1 августа там больше нет аналогового вещания.

Общенациональные телеканалы 1+1, Интер, Украина, ПРЯМОЙ, ICTV, НТН, М1, ТЕТ, 5 канал, СТБ, Новый, К1 уже на цифре. В столице также переходит телеканал Киев, а в Кропивницком - TTV и МЕГА.

Пользователи без специальных тюнеров больше их не увидят. Трансляция будет вестись только в цифровом формате Т2. Необходимо выбрать другой тип вещания: кабельный, интернет, цифровой или спутниковый.

Главное, что нужно сделать потребителям, приобрести приемник, который ловит телевизионный сигнал в формате DVB-T2 (цифровой стандарт вещания).

Это может быть внешняя ТВ-приставка, либо встроенный приемник, входящий в заводскую комплектацию большинства современных телевизоров. Стоимость такого приемника - от 400 до 600 гривен. Телевизор можно приобрести от 2,8 тысячи гривен.

Подготовиться к переходу на новый формат, в первую очередь, стоит тем, кто все еще смотрит телевидение с помощью антенны, напрямую подключенной к телевизору.

Те же, кто смотрят кабельное или спутниковое телевидение, не заметят изменений.

Киев перешел на цифровое вещание

Киевляне в аналоге могут смотреть такие телеканалы: 2+2, Правда здесь Киев, Правда здесь Kyiv, Плюсплюс, Первый киевский телеканал.

В случае отсутствия проблем с отключением аналогового телевидения с 1 сентября вся Украина перейдет на цифровое вещание.

Однако аналог останется на территориях с особым режимом вещания. Это районы, граничащие с Крымом, районы Донецкой и Луганской областей.

Согласно исследованию Индустриального телевизионного комитета, для 17-18 процентов жителей Украины основной способ приема - аналоговый.

Завершить переход на цифровой стандарт вещания планируют до мая следующего года.

Зачем переходить на Т2

В 2006 году в Женеве прошла конференция, по итогам которой страны мира, в том числе Украина, подписали декларацию о переходе от аналогового к цифровому вещанию.

Украина должна была отказатья от аналогового вещания до 17 июня 2015 года, но по политическим и технологическим причинам не удалось.

На цифру перешли все страны ЕС, кроме Румынии, Америка, Канада, Мексика, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Марокко, Израиль, Саудовская Аравия, Венесуэла, Монголия, Руанда, Западная Сахара, Азербайджан, Грузия и страны Балтии.

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Переход на цифровое вещание позволит смотреть телеканалы с качественной картинкой и лучшим звуком, объясняет председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко. Цифра позволит раскрыть потенциал современных телевизоров, которые до этого показывали аналоговую картинку. Это также освободит частоты под другие направления - FM-радио или мобильную связь. К примеру, устаревший аналоговый сигнал, занимающий радиочастоты, мешает полноценному запуску скоростного 4G-интернета в Украине.

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Источник: korrespondent.net