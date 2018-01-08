Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2018, среда, 20:12
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
01. 08. 2018

В Вене полицейским собакам выдали ботиночки

В Вене полицейских собак обули в специальные ботиночки, чтобы защитить лапы от ожогов из-за раскаленного асфальта. Как сообщает австрийская газета Heute, в жару асфальт нагревается до температуры свыше 50°C, что делает не только дискомфортным, но и опасным передвижения собак во время заданий и на тренировках.

Отмечается, что служебные собаки, в отличие от домашних животных, не могут ждать, пока спадет жара и тогда выходить на улицу, - собакам в полиции Вены приходится работать в течение всего дня.

Пресс-секретарь венской полиции Микаэла Россманн рассказала, что спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Кроме того, лапы животных не будут повреждаться от разбитого стекла из прочих острых предметов.

Также сказано, что собак приучают к обуви на тренировках.

Помимо обуви, полицейские собаки имеют также специальный контейнер, оборудованный кондиционером, где они могут отдыхать в перерывах на своей работе. В своем Instagram полицейские показали, как собаки "остывают" в собственных бассейнах.

 
instagram.com/polizei_im_bild

Американцы за год потратили $70 млрд на домашних животных

Напомним, в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.