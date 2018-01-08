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01. 08. 2018

Януковичу опять поменяли госадвоката

Оболонский райсуд Киева в среду, 1 августа, постановил заменить государственного адвоката Виктора Овсянникова по делу о госизмене Виктора Януковича. Также назначены новая дата дебатов, сообщает Укринформ.

"Суд постановил заменить защитника Овсянникова другим адвокатом. Поручить Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в г. Киеве безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты Януковича и обеспечить его явку в судебное заседание, которое состоится 16 августа в 10:00. Обеспечить непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, избранных обвиняемым. С учетом перерыва в судебном заседании предложить назначенному защитнику заблаговременно приступить к ознакомлению с материалами дела", - объявил судья коллегии Константин Васалатий.

В свою очередь председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что частным адвокатам Януковича никто не запрещал принять участие в дебатах.

"Судом будут запланированы две даты (для дебатов - ред.), а именно 16 и 17 августа на 10:00. На данный момент объявляется перерыв до 16 августа на 10:00", - сказал Девятко.

Как сообщалось, государственный адвокат Виктор Овсянников трижды 1 августа самовольно покидал зал суда, в результате чего дебаты были сорваны.

Напомним, предыдущего госадвоката Януковичу суд назначил всего за день до этого. 

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Источник: korrespondent.net

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