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01. 08. 2018

Несколько рейсов были отложены из-за драки двух рэперов и их поклонников

В одном из залов парижского аэропорта Орли подрались два репера и их поклонники, из-за чего были отложены несколько рейсов. Об этом в среду, 1 августа, сообщает BFMTV.

"Небольшое количество рейсов было отложено на 15-30 минут", - сообщили в аэропорту.

Отмечается, что для того, чтобы вернуться к привычному режиму работы аэропорту понадобилось почти два часа.

Причиной стала драка двух рэперов - Booba и Kaaris, которые, как отмечают французские СМИ, ненавидят друг друга. Мужчины набросились друг на друга прямо среди толпы, к ним присоединились их сторонники.

Полиция была вынуждена закрыть один из залов аэропорта, чтобы утихомирить участников драки. Всего было задержано 13 человек.

Рэпперов, которые этой ночью должны были давать концерты в Барселоне, тоже взяли под стражу.

Напомним, накануне самолет из Львова из-за птицы аварийно сел в Киеве.

Ранее сообщалось, что ультраортодоксальные евреи задержали рейс, отказавшись садиться с женщинами.

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Источник: korrespondent.net

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