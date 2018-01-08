Кислота и пули в спину. Нападения на активистов в Украине

В Украине продолжают нападать на общественных активистов. Теперь от зеленки и избиений перешли к кислоте и убийствам.

Громкие преступления произошли в Херсонской и Запорожской областях.

Корреспондент.net собрал информацию о нападениях на представителей гражданского общества.

Убийство в Бердянске

В Бердянске 31 июля во дворе собственного дома застрелили известного местного активиста, бывшего бойца АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Олешко во время событий Евромайдана создавал в Бердянске Самооборону. После начала войны на Донбассе пошел добровольцем на фронт, попал в плен.

После возвращения из плена Сармат получил орден За Мужество и стал городским активистом, регулярно атакуя местную власть и привлекая для этого соратников по АТО. В YouTube много видео с акций, в которых принимал участие Олешко. Он обвинял местных чиновников в коррупции, разворовывании земли, проводил акции и а Запорожье у обладминистрации.

За два часа до убийства, Виталий Олешко устроил скандал на аппаратном совещании горисполкома, где пытался добиться уборки мусора в городе и поднятия зарплаты дворникам.

По словам друга Олешко Андрея Маджарова, на глазах которого все и произошло, к убийству Сармата может быть причастен экс-мэр Бердянска, депутат Верховной Рады Александр Пономарев из фракции Воля народа, с которым у Олешко был давний публичный конфликт.

«Он сейчас - главный наш подозреваемый. С этим человеком на уровне Бердянска и Запорожской области уже давно идет политическая война. В городе сейчас монополия на власть – все коммунальные предприятия, горсовет, чиновники имеют отношение к депутату, они же помогают ему выводить деньги из бюджета, и Виталий пытался это пресечь», - рассказал Маджаров.

Друг Сармата утверждает, что Виталию неоднократно угрожали.

Есть подозреваемые

Через несколько часов после убийства Олешко полиция задержала в Запорожской области пятерых подозреваемых. Правоохранители утверждают, что совершил преступление бывший боец АТО. По версии полиции, организованная группа подготовила автомобиль на "евробляхах" для того, чтобы убежать из области после совершения убийства и "замести следы", а для его выполнения в городе Бердянск использовали другой автомобиль. Пока задержанные молчат и не дают показаний.

СМИ выяснили, что вероятныq убийца Сармата - уроженец Макеевки Артем Матюшин. Он проходил службу в рядах батальона "Торнадо" (по другим данным - также засветился и в "Айдаре"), где освоил навыки снайпера-диверсанта и носил позывной "Заяц". После выведения подразделения из зоны АТО, Матюшин и еще несколько бойцов перешли в ряды "Азова". На странице "Зайца" в соцсети можно обнаружить ряд постов, посвященных популяризации деятельности проектов этой структуры (например, "Национальных дружин").

Правоохранители пока не могут назвать мотива убийства Олешко и обещают отрабатывать все версии.

Пока рассматривается либо экономическая деятельность Олешко, либо политическая. Следствие проверит причастность нардепа Александра Пономарева к убийству Сармата.

Хотя сам Пономарев какую-либо причастность к убийству активиста отрицает. "Заявление помощников Олешко о якобы моей причастности, сделанное в эмоциональном пылу, это, конечно, полный бред. Насколько мне известно у правоохранителей сейчас масса версий. Судя по всему, человек был активный, в том числе и в бизнесе, и не всегда эта активность была созидательной. Конечно, мои конкуренты сейчас активно пользуются случившимся и пытаются ввести общественное мнение и следствие в заблуждение. Но я уверен, что правоохранители разберутся. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", - отметил Пономарев.

Кислота в Херсоне

В Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Он облил 33-летнюю женщину кислотой, когда она выходила из подъезда.

Согласно сообщению полиции, нападавший, который облил лицо сотрудницы горсовета "неизвестным веществом (предварительно кислотой)" вышел ей навстречу из кустов. Ему около 20-25 лет. Мужчина был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь.

Гандзюк получила ожоги более 30% тела: кислота попала ей на спину, руку и голову, в том числе в глаза. Ее состояние стабильно тяжелое, активистку перевезли для лечения в Киев.

Гандзюк - известный в Херсоне общественный деятель, член исполкома Херсонского горсовета, в пятом и шестом созыве городского совета была депутатом от Батькивщины, но разорвала отношения с этой партией после конфликта с ее областным руководством, кроме того, она сотрудничала со структурами ООН.

Некоторые эксперты считают – в нападении на Екатерину замешаны сами правоохранители. «Гандзюк несколько лет активно кошмарила местных правоохранителей и раскрывала их схемы. И я не исключаю, что полиция могла быть заказчиком нападения на нее», - отметила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Адвокат Маси Найем, который посетил Екатерину Гандзюк в больнице, на своей странице в Facebook передал ее рассказ о нападении.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой", - рассказала женщина.

По словам Маси Найема, водитель рассказал, что ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой. Адвокат сообщил, что отец пострадавшей женщины видел напавшего на нее мужчину несколько дней назад, когда Екатерина Гандзюк была в Киеве.

Маси Найем также пишет, что Гандзюк с трудом смогла открыть один глаз, чтобы посмотреть на цветы, которые ей привезли. Кроме того, он сообщил, что полиция пока не изъяла видео с нападавшим, которое было распространено на ее странице в Facebook, а также не установила, чем именно облили Екатерину Гандзюк.

Глобальная проблема?

В среду, под Министерством внутренних дел проходит митинг против бездействия силовиков после нападений на активистов и резонансных убийств, люди требовали подключить к расследованиям Службу безопасности Украины.

Также среди озвученных на акции требований – отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, отстранение всего руководства МВД в Херсонской области, открытый отчет от МВД по всем делам, связанным с нападениями и убийствами активистов, правозащитников и журналистов.

В Херсоне под зданием МВД также проходил митинг с требованием тщательного расследования дела Гандзюк.

«Считаю, что такие случаи нельзя давать расследовать местным органам, поскольку они, как правило, сами участвуют в давлении на активистов. Случаев покушений на журналистов и активистов, в которых полиция абсолютно бездействует, уже десятки. Это следствие нереформированности полиции, которые в своем большинстве считает главным врагом активистов, а не криминалитет или сепаратистов. Мы элементарно не можем добиться расследований преступлений, не говоря уже о защите активистов. В реформе полиции мы не добились основного – разрыва связи между криминалитетом и полицией. Не исключаю, что такие же случаи будут происходить и в дальнейшем, если не будут расследованы предыдущие резонансные дела», - полагает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Источник: korrespondent.net