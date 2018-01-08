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01. 08. 2018

В суде Кривого Рога спели гимн СССР

В судебном зале Центрально-Городского районного суда группа неизвестных пела гимн ССР и утверждала, что такой страны как Украина не существует. Об этом сообщает сайт 0564 в среду, 1 августа.

"В Центрально-Городском райсуде судьей Онопченко рассматривается уголовное  дело, касающееся сбыта наркотиков. Сейчас судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей. По информации читателя, группа граждан "ворвалась" в зал прямо во время заседания", – говорится в сообщении.

Поскольку на видео не слышно замечания судьи, можно предположить, что он в совещательной комнате, а значит в судебном заседании объявлен перерыв.

В ходе дискуссии между людьми неизвестные начали петь гимн СССР, а также призывали оппонентов спеть "гимн неопределенной территории под названием Украина".

Напомним, 22 февраля нынешнего года в Кривом Роге военные Нацгвардии прошлись парадом с советскими флагами, запрещенными в Украине. Позже командир военной части 3011 полковник Вячеслав Мельника был отстранен из-за этого инцидента.

А в апреле в Одессе во время празднования 74 годовщины освобождения города от нацистов группа людей во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.

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Источник: korrespondent.net

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