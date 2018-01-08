США ввели санкции против двух министров Турции

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы МВД в рамках глобального акта Магнитского. Об этом сообщается на сайте Минфина США в среду, 1 августа.

"Министерство приняло меры в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гуля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, оба из которых исполняли ведущие роли в организациях, ответственных за арест и задержание пастора Эндрю Брансона", – говорится в сообщении.

В американском ведомстве полагают, что эти чиновники работают в правительственных организациях, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Турции.

"Неправомерное задержание пастора Брансона и длительное преследование турецкими чиновниками просто неприемлемы. Президент Трамп дал четко понять, что Соединенные Штаты ожидают, что Турция немедленно освободит его", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. В частности, Трамп отметил, что санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Напомним, пастор Эндрю Брансон удерживается властями Турции с осени 2016 года. Его подозревают в причастности к попытке государственного переворота. 50-летний Брансон – пастор-евангелист из Северной Каролины. На прошлой неделе суд в Измире отпустил его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. Брансону грозит 35 лет лишения свободы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет терпеть угрозы США в связи с задержанием американского пастора.

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Источник: korrespondent.net