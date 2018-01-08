В Сирии сформирована крупнейшая группировка против сил Асада – СМИ

В Сирии три оппозиционные группировки присоединились к Фронту национального освобождения. Сформировано крупнейшее в стране вооруженное объединение, ведущее борьбу против режима Башара Асада.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой сирийскую оппозицию в среду, 1 августа.

Речь идет о таких группировках, как Фронт спасения Сирии, Джейш уль-Ахрар и Сукуру Шам. Все они входят в состав Сирийской освободительной армии (СОА).

Как заявили представители формирований, их целью является консолидация отрядов СОА, сражающихся в провинциях Идлиб и Хама.

"Фронт национального освобождения действует в провинциях Идлиб и Хама. В результате последнего расширения численность группировки составит приблизительно 100 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что правительственные войска Сириии захватили последнюю, контролируемую боевиками ИГИЛ деревню в районе Голанских высот. Граница между Сирией и Израилем, впервые с 2011 года, оказалась полностью подконтрольна силам Башара Асада.

Также Сирия потребовала от США вывести своих военных из страны, которые якобы незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан.

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Источник: korrespondent.net