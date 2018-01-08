Иран проведет военные учения в Персидском заливе

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ведет подготовку к масштабным маневрам, которые должны начаться в ближайшие 48 часов в акватории Персидского залива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации США.

"Мы осведомлены о том, что Иран наращивает морские операции в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно следим за этим, и мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы гарантировать свободу навигации и свободное коммерческое судоходство в международных водах", − заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

Подчеркивается, что этими маневрами Тегеран может продемонстрировать наблюдателям возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива − стратегически важного прохода, связывающего Персидский залив с Аравийским морем.

По информации CNN, в маневрах могут принять участие до 100 кораблей и катеров КСИР, сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи, а также иранские военные, не относящиеся к КСИР.

Напомним, ранее стало известно, что США намерены потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить импорт этой продукции из Ирана с ноября текущего года.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран угрожает заблокировать поставки нефти через Ормузский в Персидский залив.

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Источник: korrespondent.net