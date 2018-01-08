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01. 08. 2018

Анкара пообещала ответить на санкции США

 
Министерство иностранных дел Турции осудило решение США о введении санкций в отношении страны.

"Мы решительно протестуем против решения Минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости", − говорится в сообщении МИД Турции.

В ведомстве также отметили, что подобный шаг является неуважительным вмешательством в правовую систему страны и противоречит принципам отношений с США.
 
При этом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на действия Вашингтона.

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", − написал Чавушоглу в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

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Источник: korrespondent.net

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