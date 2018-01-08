Анкара пообещала ответить на санкции США

"Мы решительно протестуем против решения Минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости", − говорится в сообщении МИД Турции.
"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", − написал Чавушоглу в Twitter.
Напомним, ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.
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Источник: korrespondent.net
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