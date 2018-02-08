В Мадриде и Барселоне прекратилась забастовка таксистов против Uber

Таксисты из Барселоны приняли решение прекратить забастовку, которая продолжалась неделю и распространилась на другие города Испании. Также о прекращении забастовки заявили и мадридские таксисты федерации Fidetaxi, сообщает El Pais.

Отмечается, что решение было принято после того, как в Мадриде завершилась Национальная конференция транспорта, на которой министр развития Хосе Луис Абалос предложил регионам страны взять на себя распределение разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются Uber и Cabify.

К обсуждению конкретных предложений испанское правительство и региональные власти вернутся в сентябре. Тогда же правительство обещает принять новый закон, регулирующий систему VTC.

Хотя по правилам на 30 лицензий такси должно приходиться лишь одно разрешение VTC, эти квоты сейчас повсеместно нарушаются. По данным министерства развития, в Испании выданы 64 тысячи официальных лицензий таксистов и семь тысяч VTC.

Лицензия такси в Мадриде обходится в 140 тысяч евро, а разрешение VTC − в 35 евро. Лидеры забастовочного движения требуют прекратить выдавать новые разрешения VTC, соблюдать квоты 30 к одному, а также дать региональным властям возможность самим определять политику в этом секторе. Напомним, в понедельник, 30 июля, более полутора тысяч такси заблокировали движение в обоих направлениях центральных улиц Барселоны. Позже к забастовке присоединились таксисты Мадрида и других испанских городов: Малаги, Валенсии, Сарагосы и др. В Брюсселе таксисты взбунтовались против Uber

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Источник: korrespondent.net