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02. 08. 2018

Израиль пригрозил Ирану военными действиями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместно с международной коалицией Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает Reuters.

Напомним, Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

Иран не угрожал блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, но заявил, что заблокирует Ормузский пролив в устье Персидского залива, если ему не удастся экспортировать собственную нефть.

"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил",  заявил Нетаньяху.

На прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу. После этого Садовская Аравия заявила, что приостанавливает поставки нефти.

Хуситы используют ракеты из Ирана − Пентагон

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Источник: korrespondent.net

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