Убитые в ЦАР журналисты планировали съемку золотых приисков

Убитые в Центральноафриканской республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко намеревались снимать золотые прииски Ндассима.
Об этом говорится в опубликованном в среду, 1 августа, заявлении Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
По информации новостного сайта Africa Intelligence, Россия договорилась о разработке золотых приисков Ндассима с властями Центральноафриканской республики, пишет издание The Bell.
Якобы условием разработки стало наведение порядка в регионе, которому угрожают боевики.
Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Водитель съемочной группы остался жив при нападении.
Россияне работали над расследованием Российские наемники о частной военной компании Вагнера - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил России. По информации ЦУР, тела погибших доставят в Россию 4 августа.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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