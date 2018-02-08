Трамп намерен поднять пошлины на товары из Китая

"Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубную политику и поведение. Это позволит сформировать более справедливые рыночные отношения и будет способствовать процветанию всех наших граждан", − говорится в заявлении Лайтхайзера. "Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубную политику и поведение. Это позволит сформировать более справедливые рыночные отношения и будет способствовать процветанию всех наших граждан", − говорится в заявлении Лайтхайзера. Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о повышении ввозной пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов не на 10%, о чем он говорил ранее, а на 25%. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает Интерфакс.

При этом американские СМИ со ссылкой на официальных представителей сообщают, что администрация Трампа сохраняет открытым канал связи с Пекином для неформального обсуждения вопросов, касающихся возможных переговоров по проблеме пошлин.

Напомним, 11 июля стало известно, что администрация Трампа подготовила новый список товаров из Китая, которые подлежат взысканию пошлин на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

В начале июля первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в 34 миллиарда долларов, уже попала под 25% пошлины. Пекин принял аналогичные меры в отношении американских поставок.

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Источник: korrespondent.net