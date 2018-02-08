Лента RSS
Подписаться на ленту
02 августа 2018, четверг, 07:36
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
02. 08. 2018

Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков

В ДР Конго боевики группировки ADF атаковали военную базу миссии ООН, где располагаются украинские миротворцы. Об этом 1 августа сообщил в Facebook украинский военнослужащий Владимир Фитьо.

По его словам, обстрелу подверглись здания в аэропорту Мавиви в девяти км от города Бени.

Одна из пуль попала в жилое помещение украинского подразделения, однако никто из украинских миротворцев не пострадал. Ранения получили трое миротворцев из Малави и Танзании.

Чтобы избежать повторного нападения, руководство контингента ООН решило нанести удар по лагерю ополченцев в горах, задействовав два украинских штурмовых вертолета Ми-24, которые уничтожили лагерь боевиков.

При этом украинские Ми-8 и южно-африканские вертолеты Oryx десантировали спецназ из ЮАР и Танзании. В зачистке района участвовали и правительственные войска Конго. 

Cмотрите фотогалерею: Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков

Напомним, 21 марта в Конго отправились 88 украинских военных для участия в миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в этой стране. 

Украина готова увеличить участие в миротворческих миссиях ООН - Порошенко

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.