Итоги 01.08: Пустая казна и рост курса доллара

Казна Украины опустела до минимума 2014 года

Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 миллиарда гривен.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что главной причиной данной ситуации является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен. Она заверила, что общая ликвидность является достаточной и ситуация под контролем.

Доллар в Украине превысил 27 гривен

Курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек − до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек − до 26,82 гривен за доллар.

Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Кабмин подготовил три варианта повышения цены на газ

Правительство рассматривает три сценария расчета цены на газ для населения. Первый вариант − Hub+ − цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Второй вариант − Hub- − цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку. И третий вариант − Hub0 − "чистая" цена на немецком хабе.

В Кабмине надеются на решение, которое предусматривает наименьший рост тарифов, то есть вариант Hub-. Стоимость газа для населения с минимальной наценкой и НДС в таком случае составит 7765 гривен за тыс куб м., а при наценке 10% НДС − 8268 гривен за тыс куб м.

В Крым прибыла делегация из Словакии

Делегация из Словакии несмотря на все предостережения украинской стороны прибыла в аннексированный Крым. В ее состав вошли десять человек, в том числе политики и бизнесмены.

Нафтогаз объявил мировую в споре с Киевом

Власти Киева согласились признать наличие задолженности у Киевэнерго перед Нафтогазом за поставленный газ.

В НАК отметили, что согласились на мировое соглашение в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.

Прокуратуру Херсона пикетировали с дымовыми шашками

Представители Нацкорпуса пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем зажгли дымовые шашки под областной прокуратурой.

Причиной протестов стало нападение с кислотой на чиновницу Екатерину Гандзюк.

Также несколько сотен людей митинговали под зданием МВД в Киеве. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и публичного отчета о расследовании нападений на активистов, общественных деятелей и журналистов.

Убийство добровольца в Бердянске совершил участник АТО

Начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров сообщил, что убийство добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко совершил участник АТО. Он действовал в составе организованной преступной группы, которая готовилась к операции и наблюдала за убитым.

Подозреваемые задержаны. Среди версий мотива убийства − бизнес-интересы, экономические вопросы, политические и бытовые.

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Источник: korrespondent.net