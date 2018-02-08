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02. 08. 2018

Сутки на Донбассе: 21 обстрел, ранены трое военных

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Ранения получили трое бойцов ВСУ, сообщает в четверг, 2 августа, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутового и Водяного.

"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, в течение минувших суток выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Сейчас организованы его поиски.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения ООС сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один военнослужащий ВСУ был ранен.

Перед этим в ОБСЕ заявили, что перемирие, объявленное с 1 июля, приносит результаты.

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Источник: korrespondent.net

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