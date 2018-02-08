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02. 08. 2018

В Украине планируют реконструировать старые дома

Минрегион анонсировал проект закона о реконструкции устаревшего жилого фонда, который представят через две недели. Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, сообщает Укринформ.

"Мы уже подготовили первую редакцию законопроекта, но сейчас хотим обсудить определенные проблемные вопросы с общественностью. Через две недели планируем на все эти проблемные вопросы дать ответ. Потом будем рекомендовать его на рассмотрение Кабмина, а после согласования правительством передавать этот законопроект на рассмотрение Рады", - сказал Парцхаладзе.

По его убеждению, это очень важный проект закона, что позволит значительно улучшить качество жизни людей, проживающих в старых домах, построенных после войны.

В то же время заместитель министра предостерег: даже если удастся принять проект закона в течение года, то реально он сможет заработать через два-три года.

По данным Парцхаладзе, только в Киеве насчитывается около 3,2 тысячи таких объектов (преимущественно "хрущевок" и "сталинок"), которые необходимо реконструировать.

Ранее сообщалось, что в Украине запретят планирование парковок внутри жилых кварталов. 

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Источник: korrespondent.net

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