В Конотопе сорвалось еще одно заседание горсовета

Запланированное на вечернее время 1 августа заседание Конотопского горсовета в Сумской области не состоялось по причине неявки депутатов. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает Укринформ.

Отмечено, что в сессионном зале, где должны были рассматриваться проект бюджета на 2018 год и программы к нему, с 36 депутатов присутствовали только десять.

Информации об очередном заседании сессии пока нет.

Напомним, 26 июля во время заседания Конотопского горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра Артема Семенихина и его оппонентами. Часть депутатского корпуса в малом зале горсовета рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы. С 36 депутатов 23 проголосовали за отставку мэра города. Для принятия положительного решения не хватило всего одного голоса.

После этого в сессионный зал забежали с улицы молодые мужчины и началась драка, в результате которой пострадали 11 правоохранителей и девять гражданских лиц, в том числе депутат и журналист.

В отдел полиции для выяснения обстоятельств были доставлены 49 человек. Это мужчины в возрасте от 17 до 34 лет, подавляющее большинство которых из города Сумы. Вскоре 45 человек отпустили, а четырех, которым объявили подозрение в совершении правонарушения, оставили в следственном изоляторе. Мерой пресечения им выбрали круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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Источник: korrespondent.net