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02. 08. 2018

В США обвалилась парковка с автомобилями

В американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Более 20 машин упали и превратились в металлолом, сообщает SBS News.

Жертв и пострадавших среди людей нет. Обвал на парковке зафиксировали камеры наблюдения. Сначала обвалилась одна из секций парковки, через несколько минут рухнула и другая.

На место происшествия прибыли спасатели. После первого обвала обнаружили 21 разбитый автомобиль. Предположительно, под обвалом второй секции находится не меньше двух десятков машин.

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Специалисты устанавливают причину разрушения парковки.

Ранее на столичном Крещатике обрушился балкон одного из домов.

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Источник: korrespondent.net

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