В Украине насчитали 122 тыс "пьяных" преступлений

За последние пять лет под воздействием алкоголя в Украине было совершено более 120 тысяч преступлений. Об этом сообщила директор по коммуникациям сервиса Opendatabot Дарья Даниленко, сообщает Укринформ в четверг, 2 августа.

"Мы получили данные по количеству преступлений, совершенных под действием алкоголя - 122 087 преступлений за последние 5 лет. Что интересно отметить: едва ли не впервые Киев не в первых рядах, а лишь на шестом месте. На первых местах по количеству таких преступлений - Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Луганская области", - рассказала она.

Даниленко отметила, что, проанализировав полученные данные от прокуратуры, она заметила тенденцию к уменьшению количества таких преступлений.

"Количество пьяных преступлений ежегодно уменьшается. Или это проблемы со статистикой, или такие правонарушения хуже регистрируют, либо же действительно ситуация улучшается - пока непонятно", - добавила она.

Даниленко отметила, что, согласно полученным данным, в 2013 году зафиксировали 34 443 уголовных правонарушениях, совершенных под воздействием алкоголя, в 2017 - уже 15 135, а за последние полгода – 6 998.

"Чаще всего под действием алкоголя люди совершают преступления против собственности. Всего за последние пять лет таких преступлений произошло 54 231", - добавила она.

На втором месте – преступления против жизни и здоровья человека - 41 915, на третьем – преступления против безопасности движения (в том числе ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения) - 9 122.

По данным полиции, с начала года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч ДТП, в которых погибли 42 человека.

Также в полиции заявляют, что в текущем году в Украине на 30% уменьшилось число грабежей и на 8% - уличных преступлений.