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02. 08. 2018

В Венгрии создали должность министра по делам Закарпатской области

В правительстве Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в четверг, 2 августа, на сайте ведомства.

В частности, сообщается, что временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением Будапешта создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", - заявили в МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он не верит в евроинтеграционные намерения Киева.

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Источник: korrespondent.net

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