Эйфелева башня закрыта из-за забастовки работников

В Париже закрыли для посещений Эйфелеву башню из-за протеста сотрудников против новой политики доступа, которая, по их словам, порождает "чудовищные" очереди для туристов.

Как сообщает AFP, доступ к достопримечательности, которую ежегодно посещают 6 миллионов туристов, закрыли 1 августа в 16.00 по местному времени. Ожидается, что забастовка персонала продолжится и в четверг.

Персонал недоволен принятым недавно решением о том, чтобы откладывать половину ежедневных билетов на Эйфелеву башню для людей, которые покупают их онлайн заранее и выбирают запланированное время для посещения.

Раньше всего 20% билетов на посещение Эйфелевой башни можно было забронировать заранее. Руководство башни также запустило резервирование конкретных лифтов для каждого типа обладателей билетов, что "создает очереди, которые временами чудовищны и часто неравномерны", заявили в профсоюзе.

В непиковое время для заранее заказанных билетов, например, во второй половине дня, зарезервированный лифт может быть наполовину пустым, в то время как другая очередь может растягиваться до трех часов.

Недавно в Эйфелеву башню попала молния.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net