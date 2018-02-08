В канадском McDonald's беременной продали мыло вместо кофе

В канадской провинции Альберта женщине на восьмом месяце беременности в ресторане McDonald's продали моющее средство вместо кофе. Инцидент произошел в городе Летбридж, сообщает Calgary Herald.

По словам Сары Дуглас, она сделала глоток и поняла, что в стакане не латте. После этого женщина вернулась в ресторан, чтобы пожаловаться. Сотрудник ресторана объяснил ей, что моющее средство оказалось в кофемашине.

Она также обратилась в больницу, чтобы проверить, не отравилась ли.

Представитель McDonald's извинился перед посетительницей. Он отметил, что утром кофемашину мыли, и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству. В ресторане пересмотрят процедуру очистки оборудования и добавят напоминающие вывески для сотрудников.

Ранее стало известно, что McDonald's прекратила продажу салатов в 14 штатах США после случаев массового отравления.

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Источник: korrespondent.net