В канадском McDonald's беременной продали мыло вместо кофе

В канадской провинции Альберта женщине на восьмом месяце беременности в ресторане McDonald's продали моющее средство вместо кофе. Инцидент произошел в городе Летбридж, сообщает Calgary Herald.
По словам Сары Дуглас, она сделала глоток и поняла, что в стакане не латте. После этого женщина вернулась в ресторан, чтобы пожаловаться. Сотрудник ресторана объяснил ей, что моющее средство оказалось в кофемашине.
Она также обратилась в больницу, чтобы проверить, не отравилась ли.
Представитель McDonald's извинился перед посетительницей. Он отметил, что утром кофемашину мыли, и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству. В ресторане пересмотрят процедуру очистки оборудования и добавят напоминающие вывески для сотрудников.
Ранее стало известно, что McDonald's прекратила продажу салатов в 14 штатах США после случаев массового отравления.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость