Лукашенко пошутил о слухах об инсульте

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за несколько дней появился на публике, развеяв слухи о проблемах со здоровьем. Лукашенко проверил ход уборочной кампании под Минском и с юмором прокомментировал сообщения СМИ об инсульте. Об этом говорится в сюжете телеканала ОНТ.

"В следующем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Но особо не зарекайся, а то меня похоронили в прошлые сутки, так и тебя могут похоронить", - обратился Лукашенко к одному из аграриев.

После этого президент Беларуси ответил на вопросы местных журналистов. Один из них сказал, что все были рады, что слухи о болезни президента оказались неправдой. На что Лукашенко ответил: "Еще говорят, что двойник работает вместо меня, так что ты меня иногда щупай".

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на белорусских журналистов заявили, что Лукашенко попал в больницу с инсультом. Отмечалось, что президент не появлялся на публике с 28 июля.

Напомним, ранее Лукашенко допустил потерю независимости и вхождение в состав "какого-то государства" в случае наихудшего сценария в сельском хозяйстве в стране.

Также он призвал жителей Беларуси привыкать к европейскому варианту потребления алкоголя.

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Источник: korrespondent.net