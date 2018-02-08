Глава РГА на Закарпатье погорел на откате за планшеты для детей-инвалидов

В полиции сообщили подробности задержания главы Виноградовского района Закарпатской области Михаила Русанюка в четверг, 2 августа.

Как сообщает департамент защиты экономики Нацполиции, чиновник требовал и получал взятки за заключение договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.

"Правоохранители установили, что чиновник организовал "схему" взяточничества. За заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава РГА требовал 25 тысяч гривен взятки за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных ДЦП детей) и пересчет бюджетных средств согласно выполненным условиям договора. Средства чиновник получал в несколько этапов.

Фото: npu.gov.ua

"2 августа фигуранта задержали во время получения очередного "транша". В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли средства, полученные им в качестве взятки - 8000 гривен", - говорится в сообщении.

Также указано, что при проведении следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им взяток за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц из числа должностных лиц РГА, которые также могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Глава райгосадминистрации задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Закарпатье задержали лесника, который продавал неучтенную древесину.

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Источник: korrespondent.net