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02. 08. 2018

В доме жителя Днепропетровской области нашли склад взрывчатки

У жителя города Пятихатки Днепропетровской области правоохранители обнаружили 63 тротиловые шашки. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг в ходе совместного обыска выявили сотрудники Желтоводского ОП, работники СБУ и прокуратуры в доме жителя г. Пятихатки", - говорится в сообщении.

Кроме тротиловых шашек, 44-летний мужчина хранил четыре запала и провод к взрывателям.

Подозреваемый рассказал, что взрывчатые вещества он привез из зоны проведения ООС, где проходил службу, и хранил для глушения рыбы.

Изъятые предметы направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Открыто уголовное дело, выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки.

Cмотрите фотогалерею: В доме жителя Днепропетровской области нашли склад взрывчатки

Несколькими днями ранее под Сумами у мужчины изъяли восемь гранат.

Как сообщалось, в Украине за полгода изъяли 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. 

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Источник: korrespondent.net

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