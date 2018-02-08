В Кабмине проводят расследование задержек пенсий

В Кабмине проводят служебное расследование из-за задержек пенсий в июле. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает его пресс-служба.

"Определенные разрывы в кассовых расчетах происходят из-за механизма поступления средств в Пенсионный фонд, но это не является кризисной ситуацией. Это стандартная ситуация, которая всегда урегулировалась посредством взаимодействия в треугольнике Минсоцполитики-Минфин-Госказначейство. Поэтому должны очень основательно разобраться, почему сейчас в этом треугольнике не было своевременно принято управленческое решение о предоставлении займа Пенсионному фонду Украины. Нужно выяснить, какой фактор сработал, и почему Пенсионный фонд, который своевременно обратился за предоставлением займа, этот заем не получил", - подчеркнул он.

Вице-премьер выразил убеждение, что из этой ситуации будут сделаны выводы и до конца года никаких задержек с пенсиями в Украине не будет, а в будущем взаимодействие между финансовыми и социальными органами будет более плотным.

Розенко также отметил, что на сегодняшний день ситуация с задержкой пенсий полностью урегулирована и все выплаты осуществлены. Напомним, на прошлой неделе Пенсионный фонд после недельной задержки полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

Отметим, за полгода собственные доходы Фонда превысили 95 миллиардов гривен, что на 8% больше прогнозов.

При этом, по данным СМИ, ПФУ может не хватить около 12 млрд гривен для выплаты пенсий в 2018 году.