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02. 08. 2018

Суд разрешил полиции истребовать у Google данные о Шарие

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий, получивший политическое убежище в Европе, заявляет, что Нацполиция Украины пытается через суд получить данные о его местонахождение.

Он опубликовал постановление Печерского райсуда Киева, который дал следователям разрешение обратиться в компанию Google с запросом о данных на его YouTube-канал.

Решение находится в электронном реестре судебных решений.

Согласно ему, следователи получили право обратиться в Google, чтобы узнать геолокацию Шария, расположение точек Wi-Fi, IP-адрес, с которых работает его канал и других персональных данных, позволяющих идентифицировать точное местонахождение человека: сведения об операторе или провайдере, местонахождении базовой станции; языке, часовом поясе и местонахождении телефона.

Полиция пытается получить данные журналиста в рамках открытого уголовного дела о разжигании религиозной и национальной розни. При этом примеров подобного разжигания в постановлении суда нет. 

Журналист отметил, что Нацполиция также просит данные других каналов, как он считает, для отвлечения внимания, а основная цель украинских правоохранителей - он сам. 

Напомним, прошлой осенью Шарий пригрозил СБУ из-за задержания его журналистки в Киеве. Тогда неизвестные затолкали девушку в авто в центре города. Позже в СБУ заявили, что это было не похищение, а профилактическая беседа. 

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Источник: korrespondent.net

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