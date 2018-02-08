Юнкер: ЕС сокращает зависимость от газа из России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сократил зависимость от российского газа. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет люксембургский ресурс Paperjam.
"Зависимость от России сокращается", - сказал Юнкер в интервью RTL о ввозе газа из США.
По информации издания, "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии".
В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан "улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей".
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Источник: korrespondent.net
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