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02. 08. 2018

Юнкер: ЕС сокращает зависимость от газа из России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сократил зависимость от российского газа. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет люксембургский ресурс Paperjam.

"Зависимость от России сокращается", - сказал Юнкер в интервью RTL о ввозе газа из США.

По информации издания, "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии".

В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан "улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей".

Говоря о переговорах с Трампом, Югкер отметил, что "обсуждение было основано на цифрах, цифры важны".
 
Напомним, по итогам встречи Юнкера и Трампа стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлин.

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Источник: korrespondent.net

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