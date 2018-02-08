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02. 08. 2018

Самолеты опасно сблизились над Черным морем

В России заявили, что неопознанное воздушное судно приблизилось к пассажирскому лайнеру А-330 авиакомпании iFly, который следовал из Антальи в Москву. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел накануне утром в зоне, которая контролируется Турцией.

"В районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб над международными водами Чёрного моря примерно в 250 километрах юго-западнее Сочи экипажем было зафиксировано срабатывание TCAS - бортовой системы предупреждения опасных сближений. Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы", - уточнили в госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

Сообщается, что самолеты благополучно разошлись, А-330 совершил посадку во Внуково.

Специалисты пытаются выяснить подробности произошедшего, пока информации о втором борте нет. Также уточняется, что на связь с российскими авиадиспетчерами оно не выходило.

Напомним, несколькими днями ранее в Мексике потерпел крушение самолет с 101 человеком на борту.

Один из пассажиров снял на видео момент падения самолета.

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Источник: korrespondent.net

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