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02. 08. 2018

В Черновцах девушка прыгнула с многоэтажки

В Черновцах 27-летняя девушка бросилась с окна пятого этажа. Спасти ее не удалось, сообщает в четверг, 2 августа, местное издание 0372.ua.

Отмечено, что трагедия произошла 1 августа на улице Воробкевича. Сообщение в полицию поступило в 22:30 среды.

Обстоятельства самоубийства девушки сейчас устанавливают правоохранители.

Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство.

Напомним, ранее в Днепре 13-летняя девушка выпрыгнула из окна восьмого этажа.

Перед этим сообщалось, что в Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы и погиб.

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Источник: korrespondent.net

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