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02. 08. 2018

ЕС выделит 55 млн евро на защиту границ в Северной Африке

Евросоюз окажет дополнительную помощь Испании, а также выделит 55 млн евро на защиту границ в Тунисе и Марокко. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ответ президента комиссии Жан-Клода Юнкера на письмо премьер-министра Испании Педро Санчеса.

С начало года Испания приняла около 22 тысяч мигрантов, причем в эту страну попадает куда больше беженцев из Африки, чем в южную Италию. По словам Юнкера, необходимо "дать адекватный и эффективный ответ усилению миграционного давления на западное побережье Средиземноморья".

Согласно данным письма, Еврокомиссия в начале июля уже одобрила перевод Испании дополнительных 25,6 млн евро. Всего же в период с 2014 по 2020 год помощь ЕС этому региона составит почти 700 миллионов евро. Кроме того, государства-члены ЕС выделили почти 200 специалистов, а также два судна, самолет и вертолет для обеспечения безопасности испанского побережья, а также двух эксклавов этой страны - Сеута и Мелилья, - расположенных на африканском континенте.

Обустройство лагерей в Греции и охрана границ Тунисом и Марокко

Еврокомиссия выделила также 37,5 млн евро для обустройства лагерей для беженцев в северо-восточной Греции.

55 млн евро переведет Евросоюз Тунису и Марокко для мероприятий по контролю над границами. Эта сумма станет дополнением к 100 млн евро, которые выделяет Брюссель этим двум странам с 2014 по 2020 годы.

Напомним, в ЕС обеспокоены новым маршрутом беженцев из Африки.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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