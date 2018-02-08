Конфликт под Николаевым: на дорогу высыпали десятки тонн зерна

На трассе в Николаевской области в четверг, 2 августа произошел конфликт между местным фермером, который в двух грузовиках перевозил зерно и работниками Укртрансбезпеки. В ходе конфликта фермер опустил борта и зерно высыпалось на дорогу, сообщают Новости-N.

Владелец автомобилей фермер Тарабрин, рассказал журналистам, что около 9 часов утра ему позвонили водители двух принадлежащих ему автомобилей, которые перевозили зерно, и сообщили, что возле села Воскресенское их остановила Укртрансбезпека и не позволяет ехать дальше.

Фермер выехал на место происшествия. По его словам, сотрудники УТБ сообщили ему, что якобы у автомобилей ненадлежащим образом оформлены документы на перевозимый груз. Затем, по словам Тарабрина, появились какие-то люди, которые заявили, что это их зерно.

В такой ситуации фермер решил опустить борта и высыпать груз на дорогу - из опасений что зерном могут завладеть неустановленные лица.

В свою очередь, начальник областного отделения УТБ Александр Гринюк рассказал, что автомобили были остановлены для проверки документов и весового контроля. По его словам, документов на груз не оказалось. Товарно-транспортные накладные привез через некоторое время владелец автомобилей Тарабрин.

Затем водителям якобы было предложено пройти весовой контроль, после чего хозяин автомобилей открыл борта и высыпал груз на обочину.

Руководитель Николаевской организации Автоевросилы Александр Дьяченко, активисты которой приняли участие в конфликте на стороне Укратрансбезпеки, также согласился прокомментировать произошедшее. По его словам, водители автомобилей отказались проходить габаритно-весовой контроль, активисты в данной ситуации, как утверждает Дьяченко, только наблюдают за действиями как одной, так и другой стороны.

Отмечается, что весового комплекса по маршруту движения автомобилей нет.

Представители УТБ вызвали полицию, а затем и спецподразделение Корд.

В настоящее время обе стороны конфликта стоят на противоположных сторонах дороги и "накапливают силы". К фермеру подъехали около 30 человек: его друзей, знакомых и водителей грузовиков.

На противоположной стороне находятся более 10 сотрудников полиции, включая спецподразделение Корд, около десятка активистов Автоевросилы, начальник областной Службы автомобильных дорог Андрей Максименко, начальник областного управления Укртрансбезпеки Александр Гринюк.

Фермер Тарабрин привез около десятка рабочих, которые пытаются погрузить зерно обратно в автомобили.

Cмотрите фотогалерею: Конфликт под Николаевым: на дорогу высыпали десятки тонн зерна

Как сообщалось, в прошлом году на Донетчине перевозчиков крупно оштрафовали за порчу дорог.

Напомним, Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности. В отношении экс-руководителя Михаила Ноняка провели расследование.

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Источник: korrespondent.net