Не войдет в ЕС и НАТО. Заявления Орбана об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом Евросоюза и НАТО, вызвав тем самы критику со стороны украинских властей.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО. Вполне понятно, что целью русских является восстановление старой ситуации и сохранение российского влияния на Украину", - сказал он.

Как известно, Венгрия блокирует дальнейшую интеграцию Украины в ЕС и Североатлантический альянс из-за языкового спора. Корреспондент.net вспоминает, что Орбан и его правительство говорят об Украине.

Автономия для венгров Закарпатья

Первое неприятное для Украины заявление Орбан сделал в 2014 году в разгар боевых действий на Донбассе. Тогда политик сказал о необходимости автономии для закарпатских венгров.

"Венгры в Карпатском регионе имеют право на двойное гражданство, национальное сообщество и автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", - выступил Орбан в парламенте в мае 2014 года.

По мнению венгерского премьера, Украина докажет свою стабильность и демократичность, только если предоставит нацменьшинствам, "то, что они заслуживают".

В селе Берегдеда (Дыйда) в Береговском районе, где проживают венгры / EPA

"Венгрия приложит все силы для поддержки автономии венгров Закарпатья", - говорил он тогда.

По подсчетам венгерского правительства, 94 тысячи жителей Закарпатья могут претендовать на двойное гражданство. Всего там живет около 150 тысяч этнических венгров. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, две трети из них уже имеют венгерские паспорта - наряду с украинскими.

Ни то, ни се. Юнкер открестился от Украины

В 1920 году после Первой мировой войны Будапешт подписал договор о странами Антанты, согласно которому Венгрия потеряла две трети своей территории, и сегодня в приграничных регионах стран-соседей имеется довольно многочисленная венгерская диаспора.

Закон об образовании

После того как в 2017 году Верховная Рада приняла Закон Об образовании украинско-венгерские отношения резко обострились. В Будапеште усмотрели в седьмой статье покушение на национальную идентичность венгров Закарпатья и нарушение Конституции Украины.

Эта статья предусматривает, что обучение на родном языке в школах и классах нацменьшинств будет проходить только в начальной школе. Ранее такое обучение было возможно и в средней, и в высшей школе.

В Будапеште не согласны с украинскими властями, что новый закон поможет венграм лучше интегрироваться в украинское общество, получить большие шансы на поступление в украинские вузы и на рынке труда.

"ЕС твердо настаивает на заявлениях о том, что уровень прав меньшинств, который уже достигнут и предоставлен, не может быть уменьшен по какой-либо причине. Этот уровень можно повышать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины Об образовании представляет собой уменьшение такого уровня", - сказал Орбан на встрече с представителями иностранных организаций венгров 10 ноября 2017 года.

1 февраля министр образования Украины Лилия Гриневич объявила, что переходный период имплементации закона об образовании отложат до сентября 2023 года.

Будапешт такое решение не удовлетворило. Венгерское правительство требует остановки имплементации закона с учетом мнения нацменьшинств, выражает обеспокоенность тем, что мировую литературу в школах нацменьшинств в Украине уже в сентябре 2018 года будут преподавать на украинском.

Блокада интеграции Украины в ЕС и НАТО

В июне этого года Венгрия в четвертый раз заблокировала двухсторонние переговоры Украины с Североатлантическим альянсом. Такая политика стала ответом на принятие украинского закона об образовании.

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - говорил еще в прошлом году глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Позже Будапешт также пообещал блокировать сотрудничество Украины с НАТО.

"Что касается Украины, то у Венгрии нет других инструментов, чем блокирование международных, европейских и евроатлантических стремлений. Соответственно, Венгрия также не поддержит проведение заседания министров обороны стран-членов ЕС-Украина, запланированного на апрель, или саммита Украина-НАТО, который планируется провести этим летом", - предупредил Сиярто.

Венгрия выдвинула Украине три условия для разблокировки диалога с ЕС и НАТО. Первым условием Будапешта стало продление переходного периода по внедрению украинского как единственного языка образовательного процесса в школах.

Вторым Сийярто назвал отказ от распространения языковой нормы на частные школы.

Третье условие Будапешта, как отметил Сийярто, уже можно считать выполненным. Оно заключалось в налаживании диалога украинских властей с представителями венгерской диаспоры.

16 июля глава МИД Венгрии заявил, что Киев "ничего не сделал" для изменений в пункт о языке в законе об образовании.

Он отметил, что сейчас между странами "серьезный конфликт", поскольку Украина "абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и Европейского Союза".

"Ничего не было сделано за почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании - ред.) в соответствии с международными ожиданиями", - сказал он.

Критика отказа от "закона Кивалова-Колесниченко"

28 февраля 2018 Конституционный суд признал неконституционным "закон об основах государственной языковой политики", принятый в июле 2012 года и известный как "закон Кивалова-Колесниченко".

Согласно его положениям, региональным языком становился язык, количество носителей которой составляло десять процентов и более от населения региона. Закон вызвал акции протеста после принятия.

Привет, диктатор! Юнкер дал пощечину Орбану

Однако, Будапешт он удовлетворял, и решение Конституционного суда вызвало критику МИД Венгрии.

"Сейчас в украинском парламенте рассматриваются три закона о языке, и все три из них значительно хуже, чем тот, который конституционный суд отменил", - говорит Сийярто.

Обвинения в преследовании нацменьшинств

4 и 27 февраля в Ужгороде произошли поджоги дома Общества венгерской культуры Закарпатья. Венгрия обвинила украинское правительство в нарушении прав нацменьшинств.

"Правительство Украины поставило себе две националистические цели: первая - препятствовать обучению меньшинств на родном языке, а вторая - помешать разговаривать на родном языке", - заявил глава МИД страны 1 марта в Будапеште.

Поджог Общества венгерской культуры / zakarpattya.net.ua

Венгерские власти считают, что с принятием закона об образовании началась "грубая атака" на национальные меньшинства в Украине.

"В то время, когда Украина надеется, что страны Европы покажут свою солидарность, она вонзает им нож в спину грубыми мерами, направленными на национальные меньшинства", - подчеркнул венгерский министр.

5 марта украинская полиция сообщила, что раскрыла оба поджога. За первым стояли два гражданина Польши из праворадикальной организации Фаланга.

Второй поджог исполнили бывшие бойцы АТО из Кропивницкого и Черкасс, но организатором полиция назвала сотрудника министерства госбезопасности Приднестровья, а за преступлением стоит ФСБ.

Воинская часть в Берегово

В феврале 2018 Минобороны заявило, что планирует восстановить военную часть в закарпатском городе Берегово, преимущественно населенном венграми.

Воинская часть уже была здесь до 2003 года, пока ее не расформировали из-за сокращения армии. В Будапеште такие планы осудили.

"Это означает, что Киев считает венгерскую национальную общину фактором угрозы, что является возмутительным", - отметил Сиярто.

2 августа на встрече министра обороны Степана Полторака и губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля обсуждалась возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово.

"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово", - говорится в сообщении Закарпаткой ОГА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net