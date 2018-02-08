Жену президента Америки Меланию Трамп раскритиковали из-за фото из сада Kitchen Garden возле Белого дома. На снимке первая леди якобы работает, держа в руке секатор.

Пользователи отметили, что поза Мелании настолько неестественна, что скорее всего снимок постановочный. Также некоторых смутил дорогостоящий наряд для работы в саду.

Ранее Меланию Трамп раскритиковали за надпись на куртке

"I really don't chore, do u?" pic.twitter.com/pFOxo1360H — 🌊Ryan Adams (@filmystic) 31 июля 2018 г.

В Сети уже появились мемы, в которых Меланию Трамп сравнили с человеком пауком.

Cмотрите фотогалерею: Фото Мелании Трамп на огороде превратили в мем

Накануне Корреспондент сообщал, что рейтинг Мелании Трамп упал

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Источник: korrespondent.net