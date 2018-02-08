На трассе Николаев – Днепропетровск в четверг, 2 августа, произошел конфликт между фермерами и полицией, в ходе которого был задержан владелец двух грузовиков с зерном, сообщают Новости-N.

Фермеры приехали поддержать своего коллегу Тарабрина, чьи грузовики были утром задержаны сотрудниками Укртрансбезпеки.

Между фермерами, приехавшими в защиту Тарабрина и сотрудниками полиции завязалась потасовка. В ходе драки сам Тарабрин был задержан, на него надели наручники и усадили в патрульный автомобиль.

Представители группы поддержки фермера попытались "отбить" Тарабрина, из-за чего снова возникла потасовка.

В итоге фермера увезли на патрульном автомобиле.

Напомним, утром на трассе Николаев-Днепропетровск возле села Воскресенское, возник конфликт между работниками Укртрансбезпеки и владельцем автомобилей МАЗ, перевозивших зерно.

Сотрудники УТБ заявляли об отсутствии документов на перевозку зерна у водителей двух МАЗов, владелец автомобилей фермер Тарабрин доказывал, что документы для транспортировки своего зерна на своем транспорте из одного пункта хранения в другой ему не нужны.

В результате, по словам фермера, его зерном пытались завладеть неизвестные люди, из-за чего он высыпал многотонный груз прямо на дорогу.

Cмотрите фотогалерею: Конфликт под Николаевом закончился арестом фермера

Как сообщалось, в прошлом году на Донетчине перевозчиков крупно оштрафовали за порчу дорог.

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Источник: korrespondent.net