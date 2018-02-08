На Донбасс отправили 236 тонн гуманитарки

Благотворительные организации отправили 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной части Донбасса.

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 2 августа.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей от трех благотворительных организаций со строительными материалами, медицинскими и продуктовыми наборами, общий вес которых составил более 236 тонн", – говорится в сообщении.

Пограничники не уточнили, от кого именно поступила гуманитарка, но обычно большую часть таких грузов на Донбасс отправляет Международный комитет Красного Креста.

Напомним, на минувшей неделе Красный Крест и благотворительная организация Человек в беде направили на Донбасс 10 грузовиков со строительными материалами и медицинскими наборами общим весом более 157 тонн.

Ранее Красный Крест презентовал два гуманитарных проекта для Донбасса.

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Источник: korrespondent.net