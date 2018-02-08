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02. 08. 2018

Луценко отреагировал на нападения на активистов

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко прокомментировал резонансные нападения на чиновников и активистов, произошедших в Херсоне и Одессе.

В частности, на брифинге в четверг, 2 августа, на полигоне ЦСО Альфа под Киевом он ответил на ситуацию с покушениями на советника городского мэра Херсона Екатерину Гандзюк и инцидент с активистами Народного руха Михаилом Кузаконем и Григорием Кузьмой.

По словам Луценко, покушение на убийство общественных активистов показал рост количества правонарушений на юге Украины.

"Для нас определенные действия по поводу нарушений на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе это также показали", - сказал Луценко.

По его словам, "начался план дестабилизации".

"Думаю, Нацполиция вышла на лучший уровень расследований", - добавил он.

Генпрокурор анонсировал совещание с правоохранительными органами по всем правонарушениям, направленным против известных проукраинских общественных активистов.

"Я буду буквально завтра в Полтаве, и уже завтра вечером проведем совещание с силовиками по максимальной концентрации для достижения результатов по всем правонарушениям, направленным против известных проукраинских общественных активистов Юга Украины и не только", - сказал он.

При этом Луценко не вспомнил об убийстве активиста, бывшего участника АТО в составе батальона Донбасс Виталия Олешко в Бердянске. 

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Источник: korrespondent.net

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