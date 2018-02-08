Мадрид после семилетнего перерыва провел переговоры с Каталонией

Новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил премьер-министр Педро Санчес в Twitter.

"Сегодня, спустя 7 лет, встретилась двусторонняя комиссия генералитета и государства. Это предусматривает нормализацию институционности и демократического диалога. У нас есть проект для Каталонии в Испании, и это правительство начало свой путь к его воплощению в реальность", - написал Санчес.

Después de 7 años, hoy se ha reunido la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Esto supone la recuperación de la normalidad institucional y el diálogo democrático. Tenemos un proyecto para #Cataluña en España y este #Gobierno ha comenzado el camino para hacerlo realidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 августа 2018 г.

Напомним, в начале июня Испания и Каталония получили новые правительства.

Как сообщалось, 10 октября 2017 года правительство Каталонии подписало декларацию о независимости.

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Источник: korrespondent.net