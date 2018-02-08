В четверг, 2 августа, на полигоне ЦСО Альфа под Киевом продемонстрировали арсенал якобы изъятого оружия и боеприпасов у арестованного главы Офицерского корпуса Владимира Рубана, которые он в сговоре с нардепом Надеждой Савченко якобы намеревался использовать для теракта в центре Киева. Об этом сообщает Liga.net.

Среди изъятого - четыре миномета (три 120 мм, а также один 60 мм "производства ДНР"), десятки мин к ним, гранатометы РПГ-22 и РПГ-7, выстрелы к ним, гранаты РГД-5, запалы, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, произведенная в оккупации крупнокалиберная винтовка Топаз калибра 12,7 мм, а также боеприпасы.

Cмотрите фотогалерею: ГПУ показала оружие для "теракта" Савченко-Рубана

Как передает ТСН, во время брифинга ГПУ и СБУ директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что Савченко и Рубан выбрали себе два места на Трухановом острове, откуда собирались обстрелять центр Киева из минометов.

"Нами были просчитаны весь радиус и все зоны попадания этих мин. Две позиции ими даже были проверены. Там, куда легко завести, установить вооружение и отстреляться, уйти, чтобы никто не видел. Там, на Трухановом острове, рядом пешеходный мост, Почтовая площадь - не было бы никого видно", - утверждает эксперт.

Он также отметил, что следствие рассматривало и возможность установки минометов на барже. По его словам, одной баржи хватило бы для установки четырех минометов и еще двух гидроциклов для побега. На все это было бы потрачено максимум 15 минут.

Рувин рассказал и то, что после того, как следствием были установлены возможные точки обстрела, Нацполиция получила приказ усиленно патрулировать эти места.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что есть достаточно оснований подозревать Савченко в организации террористического акта в стенах парламента. В случае доказательства вины, Савченко грозит пожизненное заключение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net