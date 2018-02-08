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02. 08. 2018

В Южной Корее из-за аномальной жары погибли 30 человек

В Южной Корее от аномальной жары по меньшей мере 29 человек погибли и свыше 2,3 тысяч человек пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний Республики Корея.

"Из-за длительной жаркой погоды с 20 мая по 31 июля в стране погибли 29 человек", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во многих южнокорейских городах температура воздуха установила новый исторический рекорд. В Сеуле температура воздуха достигла 39,6 градусов. А в уезде Хончхон температура воздуха достигла 41 градуса.

В Кривом Роге из-за жары умерла женщина

Напомним, в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

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Источник: korrespondent.net

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