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02. 08. 2018

На месте Checkpoint Charlie построят отель

В Берлине на месте одного из самых популярных пунктов пересечения границы между Восточным и Западным Берлином во времена холодной войны собираются возвести отель и квартиры.
Чекпойнт Чарли находится прямо в центре города и переживает на наилучшие времена. Об этом сообщает The Times.

По словам местных жителей, район наполовину заброшен и приходит в упадок. Там осталась только пограничная будка армии США, возле которой стоят охранники в форме, и фотографируются туристы. Накануне в Мюнхене десятки тысяч человек протестовали против главы МВД

Cмотрите фотогалерею: На месте Checkpoint Charlie построят отель

Частный застройщик уже согласовал с городом стройку квартир, офисов, ресторанов и 380-комнатного отеля. Здесь также планируют возвести музей времен холодной войны. Мнение по поводу строительства разделилось, одни говорят, что это облагородит квартал, другие – что памятку времен холодной войны приносят в жертву коммерческим интересам.

Ранее к Берлину приблизился крупный лесной пожар

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Источник: korrespondent.net

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