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02. 08. 2018

В Польше арестовали украинку, пытавшуюся убить новорожденную

В Люблине суд арестовал 36-летнюю украинку, которая родила девочку в туалете фабрики по переработке фруктов и овощей и оставила его в пластиковом контейнере. Об этом со ссылкой на окружную прокуратуру сообщает Польское радио.

Женщину подозревают в покушении на убийство собственного ребенка. Ее арестовали на три месяца. Украинке может грозить пожизненное заключение. В ближайшее время женщина должна пройти психиатрическую экспертизу.

Женщина законно работала на предприятии, в августе у нее должен был закончиться контракт.

Ранее в Сумской области в заброшенном доме нашли тело новорожденного.

Также сообщалось, что в Николаеве женщина родила ребенка на балконе, после чего нанесла младенцу 21 удар ножницами и выбросила его тело на помойку.

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Источник: korrespondent.net

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