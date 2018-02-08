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02. 08. 2018

Израиль заявил о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией

В результате удара сил Армии обороны Израиля по террористам на границе с Сирией были убиты семь человек. Об этом сообщает израильское военное командование в Twitter в четверг, 2 августа.

"Прошлой ночью авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по нескольким вооруженным террористам в южной части сирийских Голанских высот. В результате поисков утром в четверг в этом районе были найдены пояса смертников и автоматы АК-47", – говорится в сообщении.

Военные предполагают, что погибшие были связаны с Исламским государством.

Армия обороны Израиля отметила также, военнослужащие находятся в повышенной боевой готовности для защиты жителей северных регионов страны.

Ранее сообщалось, что силы Башара Асада взяли под контроль границу Сирии с Израилем. Это произошло впервые с 2011 года.

Напомним, 24 июля Израиль уничтожил сирийский военный самолет Су. По нему были запущены две ракеты Patriot.

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Источник: korrespondent.net

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