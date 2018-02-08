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02. 08. 2018

В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск – ред.) взорвался микроавтобус батальона «Днепр». Инцидент произошел на пересечении улиц Сачко и улиц Москворецкая, сообщает местный сайт 5692 в четверг, 2 августа.

"В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сам депутат остался жив, однако сильно пострадал. Его госпитализировали в больницу

"Сотрудники полиции и ГСЧС от комментариев на месте происшествия отказались. Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом

Ранее генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал резонансные нападения на чиновников и активистов, произошедших в Херсоне и Одессе. По его мнению, "начался план дестабилизации".

Напомним, 31 июля в Бердянске был убит бывший доброволей батальона Донбасс Виталий Олешко. Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых является бывшим бойцом батальона Торнадо.

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Источник: korrespondent.net

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