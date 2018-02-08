В Коблево в четверг, 2 августа, произошел взрыв и пожар в торговых рядах расположенных рядом с курортной зоной на пляже. В одном из заведений общественного питания взорвался баллон с газом, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате взрыва пострадала работница заведения. Каретой скорой помощи она госпитализирована в медицинское учреждение.

Отмечается, что сообщение о пожаре торговых рядов поступило в Службу спасения в 13:50.

"Несмотря на то, что отделение МПО в то время находилось на ликвидации пожара в с. Виноградное, а расстояние от места дислокации Государственного пожарно-спасательного подразделения к месту пожара значительная, в 14:06 бригаде удалось прибыть к месту происшествия. Значительную помощь в тушении пожара оказали граждане, отдыхали на побережье и подручными средствами начали тушить огонь", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В торговых рядах Коблево произошел масштабный пожар

Напомним, несколькими днями ранее во Львове сгорел ресторан Хуторок. Причиной стало замыкание проводки.

Ранее в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горел ресторан Песок.

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Источник: korrespondent.net